К 2030 году калужане будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов

Фото предоставлено компанией МТС.

МТС провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно результатам, к 2030 году пользователи будут выполнять до 90% действий с помощью цифрового помощника. Это означает, по мнению аналитиков, полный переход от самостоятельного выбора к делегированию решений и действий искусственному интеллекту.

Фундамент данного процесса закладывается уже сегодня. Но пока еще пользователь самостоятельно осознает свою потребность и использует ИИ как продвинутый поисковик для анализа вариантов. Однако к 2030 году ИИ-агент будет проактивно определять потенциальные нужды, анализируя предыдущие покупки, календарь и показатели умных устройств.

Самое большое изменение ждет процесс покупок и платежей. Пользователь будет лишь определять рамки – бюджет, предпочтения и ограничения. Всю остальную работу возьмет на себя ИИ-агент. Он сможет самостоятельно оформлять покупки, оптимизировать цену, применяя купоны и отслеживая динамику скидок, а также проводить проверку безопасности, исключая подозрительные сайты.

Логистика и постпродажное обслуживание также перейдут под полный контроль агентов. Искусственный интеллект автономно выберет способ и время доставки, учитывая местоположение и расписание пользователя, отследит заказ в реальном времени и осуществит коммуникацию со службами доставки. Кроме того, уже после покупки технология сможет автоматически отслеживать сроки гарантии, напоминать о необходимости обслуживания или замены товара.

«Благодаря развитию ИИ-ассистентов в ближайшем будущем у каждого обладателя смартфона появится возможность иметь личного секретаря, который поможет справится с рутинными задачами. Например, разница в стоимости каких-то товаров, учитывая обилие продавцов на маркетплейсах и интернет-магазинах, может значительно варьироваться. Но умный помощник проведет анализ и выберет оптимальное решение. А если верить прогнозу, то еще и сам закажет и проследит за доставкой. Экономия времени для более важных дел очевидна», — говорит директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

Исследование проведено командой Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС. Методология включала кабинетный анализ данных о инвестициях венчурных фондов, бигтехов и государственном финансировании, а также серию экспертных интервью с ведущими российскими и международными специалистами.