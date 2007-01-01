Афиша Обнинск
Общество

В Калугу поставили 14 единиц оборудования для борьбы с сахарным диабетом

Дмитрий Ивьев
12.11, 09:59
Межрайонный эндокринологический центр на базе городской клинической больницы № 4 в Калуге получил 14 единиц нового медицинского оборудования. Об этом сообщили 12 ноября в пресс-службе регионального правительства.

Еще один высокотехнологичный аппарат поступит в центр до конца 2025 года. Это позволит врачам точнее ставить диагнозы и подбирать более эффективное лечение для пациентов с сахарным диабетом.

Развитие эндокринологической службы и улучшение качества жизни людей с диабетом в регионе проходит в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

