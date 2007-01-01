Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области стартовала акция «Коробка храбрости»

Дмитрий Ивьев
12.11, 08:30
0 110
В регионе началась всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости», в ходе которой по всей стране собирают подарки для детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях. В Калужской области инициатива, организованная сторонниками партии «Единая Россия», продлится до 2 декабря.

Первыми подарки передали депутат Госдумы, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко и её коллега, чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Пункты приёма подарков работают в местных отделениях и общественных приёмных партии, штабах общественной поддержки, торговых центрах и у партнёров акции. 

Принимают только новые предметы в заводской упаковке: игрушки (кроме мягких), канцелярские товары, книги, раскраски, настольные игры и наборы для творчества.

В прошлом году акция собрала более 166 тысяч участников по всей стране, а детям доставили свыше полумиллиона подарков. Тогда калужане передали более 100 «Коробок храбрости» и собрали свыше 5,5 тысячи игрушек за период с 11 ноября по 5 декабря.

