Калужская медведица Маша готовится к спячке

Дмитрий Ивьев
12.11, 12:00
Видео с ней в среду, 12 ноября, опубликовал центр реабилитации диких животных «Феникс».

- Медведица Маша накануне спячки. Все готово: вес нагулян, уютная берлога есть, настроение соответствующее, не хватает лёгких морозов, - прокомментировали в «Фениксе».

Напомним, животное уже около семи лет живет в центре реабилитации диких животных. К жизни в лесу она не адаптирована, так как к людям Маша попала еще медвежонком.

