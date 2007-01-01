Калужская медведица Маша готовится к спячке
Видео с ней в среду, 12 ноября, опубликовал центр реабилитации диких животных «Феникс».
- Медведица Маша накануне спячки. Все готово: вес нагулян, уютная берлога есть, настроение соответствующее, не хватает лёгких морозов, - прокомментировали в «Фениксе».
Напомним, животное уже около семи лет живет в центре реабилитации диких животных. К жизни в лесу она не адаптирована, так как к людям Маша попала еще медвежонком.
