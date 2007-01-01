В Спас-Деменске установят новый памятник

В среду, 12 ноября, подробности сообщил глава района Владимир Бузанов.

- Новый мемориальный комплекс с Вечным огнем появится в рамках реконструкции Аллеи Героев, - отметил он. - Согласно дизайн-проекту, старый памятник, который был установлен в 1968 году, сменит новый монумент, главными героями которого станут воины двух поколений.

В центре комплекса появится Вечный огонь.

- Кроме того, преобразится и территория Аллеи Героев: запланирована замена брусчатки и установка семи бюстов Героев Советского Союза, уроженцев района, - пояснил Бузанов.