Общество

Крысы пугают жителей Калуги

Дмитрий Ивьев
12.11, 10:40
Наша читательница рассказала об ужасной ситуации в районе дома №7 на улице Минской, расположенной на Правом берегу.

- Крысы атаковали, ходить невозможно, - рассказала она и прислала видео.

На записи видно, что крысы облюбовали контейнерную площадку и бегают также по парковке.

Ранее наши читатели уже сообщали о проблемах на этой улице. В Госжилинспекции заявляли, что свяжутся с управляющей компанией по поводу очистки территории от грызунов. Однако крысы пока продолжают бегать.

