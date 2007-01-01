Крысы пугают жителей Калуги
Наша читательница рассказала об ужасной ситуации в районе дома №7 на улице Минской, расположенной на Правом берегу.
- Крысы атаковали, ходить невозможно, - рассказала она и прислала видео.
На записи видно, что крысы облюбовали контейнерную площадку и бегают также по парковке.
Ранее наши читатели уже сообщали о проблемах на этой улице. В Госжилинспекции заявляли, что свяжутся с управляющей компанией по поводу очистки территории от грызунов. Однако крысы пока продолжают бегать.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь