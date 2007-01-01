Афиша Обнинск
Общество

Геннадий Новосельцев возглавил работу вновь образованного Консультативного совета представительных органов муниципалитетов

11 ноября спикер парламента Геннадий Новосельцев в режиме видео-конференц-связи провел первое заседание Консультативного совета председателей представительных органов муниципальных образований.
В мероприятии участвовала заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова.

- Хотелось бы отметить, что в новом составе совета сохраняется преемственность. Более половины председателей Дум работали в предыдущие пять лет, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

В ходе заседания был решен ряд организационных вопросов. По должности совет возглавил Геннадий Новосельцев, его заместителем избрана председатель комитета по государственному управлению и местному самоуправлению Надежда Бадеева, она же возглавила президиум совета. В должности секретаря утверждена председатель Думы Жиздринского муниципального округа Марина Куренкова.

Одним из вопросов повестки дня – стало формирование Народной программы 2025-2030 гг.

- В рамках предыдущей избирательной кампании в 2020 году мы собрали наказы избирателей, обобщили и выложили в публичный доступ на сайте er40.ru. К 2025 году там было опубликовано более трёх тысяч наказов. На 90 % они были исполнены. Люди увидели, что их конкретные пожелания, более масштабные или частные, нашли своё воплощение в реальных делах. На недавних выборах «Единая Россия» получила серьезную поддержку, в том числе, потому что люди увидели реальную работу по наказам, - сказала заместитель председателя парламента Елена Лошакова.

По ее словам, фракция «Единая России» уже приступила к работе по систематизации наказов, собранных в рамках предвыборной кампании 2025 года. Все они, как и пять лет назад, будут обобщены в единую Народную программу и опубликованы на сайте er40.ru. Этим уже занимается соответствующая рабочая группа.

Собранные наказы на сегодняшний день переданы в муниципалитеты для анализа, определения перспектив и сроков их исполнения.

- Ждем от вас обратную связь, - подчеркнула Елена Лошакова.

- Принять план работы на пятилетку и выполнить его на 100 процентов невозможно, но максимально приблизиться к его реализации, как это было по предыдущей программе, было бы хорошо. Главное, что мы услышали людей. Главное, чтобы мы выстроили свою работу в соответствии с их пожеланиями и предпочтениями. Только так по итогам пяти лет мы сможем отчитаться перед избирателями, - подытожил Геннадий Новосельцев.

Следующее заседание совета пройдет в Калуге в конце этого года. Традиционно для глав будет организована экскурсия по знаковым для города местам и предприятиям.

