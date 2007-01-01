Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Госдума снизила возрастной порог уголовной ответственности за диверсии для несовершеннолетних
Общество

Госдума снизила возрастной порог уголовной ответственности за диверсии для несовершеннолетних

Дмитрий Ивьев
12.11, 07:47
0 189
Читайте KP40.RU:
Государственная Дума одобрила закон, снижающий возраст уголовной ответственности за диверсионную деятельность с 16 до 14 лет. Нововведение также вводит пожизненное заключение за вовлечение несовершеннолетних в диверсии. За принятие поправок проголосовали 419 депутатов.

Согласно принятым изменениям, по преступлениям диверсионного характера отменяются сроки давности. Ужесточаются наказания за склонение подростков к участию в диверсиях и терактах, а также полностью исключается возможность условного осуждения за участие в диверсионных сообществах. Кроме того, осуждённые по таким статьям теперь смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении только после отбытия не менее трёх четвертей назначенного срока.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая напомнила, что аналогичные меры, введённые в 2016 году в отношении террористических преступлений, привели к сокращению числа несовершеннолетних, вовлечённых в терроризм, более чем в два с половиной раза. В настоящее время уголовная ответственность с 14 лет уже предусмотрена за такие тяжкие преступления, как убийство, терроризм и похищение человека.

