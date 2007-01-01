Калужан призвали покормить птиц

12 ноября в России отмечается Синичкин день - экологическая акция, инициированная Союзом охраны птиц. В этот день жителей Калужской области призывают проявить заботу о маленьких пернатых соседях и помочь им пережить холода.

Как напоминает министерство природных ресурсов и экологии региона, этот праздник уходит корнями в народные обычаи: славяне верили, что синицы приносят в дом удачу и счастье. 12 ноября также связано с именем святого Зиновия Синичника - покровителя птиц. Считается, что именно к этому времени синицы начинают подлетать ближе к жилью человека, чувствуя приближение морозов.

Минприроды предлагает всем желающим сделать для птиц простую кормушку и наполнить её полезной едой: несолёным салом, нежареными семечками подсолнечника или тыквы, а также несолёным арахисом. Даже небольшая помощь может спасти птиц в суровые зимние дни.