Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужан призвали покормить птиц
Общество

Калужан призвали покормить птиц

Дмитрий Ивьев
12.11, 09:34
0 290
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

12 ноября в России отмечается Синичкин день - экологическая акция, инициированная Союзом охраны птиц. В этот день жителей Калужской области призывают проявить заботу о маленьких пернатых соседях и помочь им пережить холода.

Как напоминает министерство природных ресурсов и экологии региона, этот праздник уходит корнями в народные обычаи: славяне верили, что синицы приносят в дом удачу и счастье. 12 ноября также связано с именем святого Зиновия Синичника - покровителя птиц. Считается, что именно к этому времени синицы начинают подлетать ближе к жилью человека, чувствуя приближение морозов.

Минприроды предлагает всем желающим сделать для птиц простую кормушку и наполнить её полезной едой: несолёным салом, нежареными семечками подсолнечника или тыквы, а также несолёным арахисом. Даже небольшая помощь может спасти птиц в суровые зимние дни.

Новости по тегу
животные область
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRXbGR3dnU0WE5LcjM4OFEyNkk2cGc9PSIsInZhbHVlIjoiTnIyV0poMHFKeGR6Z0g4SmxyRGRXeHUzREluRzFGemEyVTlHUWZ2WlRjUlJ1ZEliSkNCOUlZdWhHVEJEUVlKbkNlOHN1MjZXV1E5aTA4OVhQUUJhMG5oTXZNVmI0SlpjZXRpbjA0QTdJTzR2WmpwTlRtSldEamsyRkdKRjQzYjJiVWlPSDVLVE52amREaDlJajJNb1BlTFE4YktVViswbXFtd2xzSDVMdENUcDZ3ek9mMHNEK1YwRVAwc1h0SzlvcTJyaDM2eVBrWmtBV3BRdEVsclN3c1kyNUdzNlZseG1CN2I0L3pOT1piWjhnOFZKNzlLaStNMjdlWHRFbTdKSUZmalhKT3U5OS9jODB4cnk4Z29wSWNJd3JmUXhyQVdlMjUxSmM3US9BUVRVYldDbG5jalhhdmRkN1dSQnZsbnptYmtXdHZIK0hqbFRSSFQ4VCswV1dSNWtHK0o4TWlnaU1UTjZnVzF3V3k4TmljR2R1UUVJWXNjUUxpMVVKZjNXN3d5enAzWEtnYlRIeHVkdEpnbmM5bmdNR29DK1QrTlhWUGZsL2N1NUQyNXN1cHNaN0U3emxJcXJxaWpGV2VFSCIsIm1hYyI6ImJkMzJiMzQ3ODlmNGEyNTQwNTVhNmYyODNiZmJmMzgwNjc5OGY1Y2QwZmFjMGI4ZGU4NTU5NTEzOWUwYTY4MTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVzOUhHWDRrSGZIUStXbTB1NTg5K0E9PSIsInZhbHVlIjoiSDJxbFRFRVE3clFpSEgyb3R2SndsTWNhODVjZXd5VlIxK2haVlYwTFh2OHhqSVFjVXRHNEdWWUFLL3ZiUG5WUEtBZWc3bzJCZjJQNFZ4MWtHWU9KK1dOb3FaTWdDZ0tLVGRUZnRyVUxlY2xJdXVMcDBDL0o3c3JhSTYySk1sckYxRjN1YlpoRWxlV1dwZWtYMnBLcENsRTh6Sk13UXZvaXU2OEROUklTczRRUTd5c0Q2dzFFaXVDRE1KcWRna2dDbzJZSUs5UGxJenFScXlVeU50YjdxeW1Da0Y1bWZMY2lJQkNRbFpiQ29hUTNFUE01VU9sR1UvTGhra1dDQjVOenhZU3A4ZnNueEgwbVVIdkZ5Z0c0N3BUZ251ZFppVmN1KzZLTVdQd0lKbzRUYWE5V1pkWmczb0NEQ1p6SVBqN005WWdQZWNseFVWTlVpc2ZkK1VDdXJiSUpvWHFoVE4wQ2c0VE1oT1FtVXFtbzcwUWpCUlpvMlBHUXVNUGd4elRlNlh4LzZLS3JJWXFqNXhLYThxYmllNlNOQm80dXRmb083OUFiSEkzZXRBUUhtUVVkWnVHVzdiNUZuZlhORmtDZVJpRW1SNzFhNTlFNW96dytEUWNRVzJ4cEFvVmdmdElvYmNyNTE3UkQ2TXloZ2xvcThaeWR6MTFXL3VrWDgrVVFVTEdZaWxBb2pYRFl6MVRQUHp2enFaQzg4azJJK2I0QTd5UHJZUlJKbHNwemtJZzdFN1VnZmxma2JVTU9VNW9UM0U1cHkzeDZ5MWI3L1RJVVBnQmt6QnFldmpwNUwyUmx1amxIQmlVeWhlT1Mvc0RXM20yZllZUVZIQ21lUUJHeCIsIm1hYyI6ImI4NGM0NjY5MDFhZTc1YmM2OWI2OTdhNGExNzk2MzM3MDk4MTY3YWJmZGEyZjM3OGQ3ODkwZjQ3OTJjMWZhYjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+