Власти Калуги ищут владельцев коров и лошадей

Домашние животные уже много лет ходят по дворам и дорогам в северной части города. Однако пока с ними ничего не могут сделать.

Во вторник, 11 ноября, в администрации Калуги в очередной раз прокомментировали жалобы жителей в соцсетях:

- Мы уже занимаемся этой проблемой. Проведен сход жителей близлежащих деревень с участием полиции и ветеринарной службы. Планируем проведение профилактических мероприятий в целях недопущения выгула скота в зоне жилой застройки. Также устанавливаем владельцев коров и лошадей, допустивших их бесконтрольный выгул, в целях принятия мер административного характера.