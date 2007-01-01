Афиша Обнинск
Юрий Моисеев поздравил калужан с Днём победного окончания Великого стояния на реке Угре
Общество

Юрий Моисеев поздравил калужан с Днём победного окончания Великого стояния на реке Угре

Дмитрий Ивьев
11.11, 16:27
- Калужская земля неразрывно связана с событиями, которые стали началом становления, а затем и укрепления суверенитета нашего государства. 11 ноября 1480 года на берегах реки Угры завершение Великого стояния привело к образованию независимого Русского государства. Сохраняя историческую память о нашем прошлом, обращаясь к нашим корням, сегодня мы особенно остро понимаем, что сила России в единстве её народа. Будем вместе – обязательно победим! – подчеркнул председатель Думы городского округа города Калуги.

городская дума
