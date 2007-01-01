Калужской области передадут лагерь «Полет»

Во вторник, 11 ноября, по итогам встречи с генеральным директором ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» Андреем Силкиным об этом заявил губернатор Владислав Шапша.

- Наконец-то поставили точку в вопросе передачи Калужской области детского оздоровительного лагеря «Полет», - пояснил глава региона. - Уже следующим летом он примет детей. Здесь за смену смогут отдохнуть до 200 ребят.

Также участники встречи обсудили результаты работы предприятия и новые проекты.