Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужской области передадут лагерь «Полет»
Общество

Калужской области передадут лагерь «Полет»

Дмитрий Ивьев
11.11, 16:19
0 593
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 11 ноября, по итогам встречи с генеральным директором ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» Андреем Силкиным об этом заявил губернатор Владислав Шапша.

- Наконец-то поставили точку в вопросе передачи Калужской области детского оздоровительного лагеря «Полет», - пояснил глава региона. - Уже следующим летом он примет детей. Здесь за смену смогут отдохнуть до 200 ребят.

Также участники встречи обсудили результаты работы предприятия и новые проекты.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFQYmUrTEpuYnBacXI4UHdWNm1lOEE9PSIsInZhbHVlIjoiMVYwK0w4T1ZTU2UwaENYdDcySG5zM0NlMnJROWFxVzNLVzBwcjJraEpkRUFCOWsyWHg2WVA3b1c1VmFyZWJJbzIvNFdmZHkzV09weFI2RHhWQ3d6SWMxOGtIbHBnZ1hSS01rRkdodEtuV0JNd2I1TTc3N2g3aGNLbkhLaUV1V05mbXRKTUxWV05Qd1JMTVdVNlhXUStXOWVVZS9tOGE1L3B0MVB3UFo1cmZ4bVNnTEN5QlpqK2doYjNBQm16eks5ajNndWtmTElPMVdnOFNJSngrS1RzU3FvRXVXK0FENXRvcHFtWmtYd3VnU2c1NXpaZUQvMDhVYlduczF0V2FaL0tnTFYwMThGNHdPOG1xdzJNR3ZISy9ReDRmNisxS1F3T2J5S0E2N0lZaFR4dFBhOVA4S3dQR05nZjlaZE9MU1U2REdXVzF5S2Jhayt5WEU3U2hFNjRtSFBxK0hxaVNkQWFvTzJqVDhmNFdqbFJaR3pPV1FqRDVYNm1Nbi95TjNVbS9RSEd5OXJKK3pzSUZsazBZMTBRWWJLTVo3M01wMjlkQjlNUXBhTWk3aHhDOVJWVVh5RWN3LzRMTXlibWZJYSIsIm1hYyI6ImNmZmE0OTM0NDBmYjgwYmU2YzZlNmUxNmQ3YzI2ZTYxY2IzMWIxZThiMWI3NjBjYTc3ZjJjZDdlMzY1ODE4ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRLWmR5ZzNnWHlTV05leFloNXQ0SkE9PSIsInZhbHVlIjoiUmtLd3h5ZGkwbnQ3bXBlMUx1NkdNSGFLK1pBZ1dNWEVZa0IyTVdldHVYNHdUSHhUYjQ3ZHJqcDlqVEFwallTY1pIYlg3ZGNsOFN0NVJCdVdtY0hIc21Ed0NhM2dYeWFTaGZPQzNYU3ZsN2pneWMyZ1FkcjhndWoyLzVBNjZOOE9sd0tHbzFwaFk2VkREclA4cUo1MVQ5WVBPRXdEak1uREl1cWJmTHhVNXptR2hxaE9JM2JLcy9HMDNzSithK1I5TkI3R21PUzJLQlltS3lZRVhaZFlyVms3SXhyc3JCNVd5S3Z2MkUzdlc2by9nN1NNaUNLWEQ1S3dPL3IvL3ltN25KbVVsWDhqbnl1SmlBSHVBUFlhQjBWNVFwOEZqZ1dDblRUSWN6c00rTXlYei90V0VTVEJvckFvaThIck9nOStxeUNRaU9FOHMxNlJOVDFWNWJaYnBuMlZneXRZN1JpZVltWXU2R2grbGN3WWVpTFd5bVdsZ0JlWDh2azg5eEU3bWZsaEgyOEJPck9pSmN5Qy9jN2ZNNkk4ek9DUCtOd1pTUjNEM1ZvOWVNazJBZGFVMVlYczVuQjVReDUwdHJneGp1andrbEw5SE42MWFtZ3BXSkd4Q0hUcUhSd09XcFBJQlhjdERKM0drc3FQZmp4bmZRejBNbGFpWThrRmhPcSt6YStKeWY4ckpKRVFjMzgzd1laM0puZ1ljMFpxZVBNVjZrVXExTGVVNDUwZDZyZ3VUWU5Ed1ZlWGg2NTgxUkZQMGJ1ZThPTzFmalpDSTEwcGsxTWhoUmZFd0U3SERRb1kxVUlpZDYwM0p6MTRyNHRRY09LVTNNazlzbEV3ckU2NiIsIm1hYyI6IjYzODhiMDUxOTRmZmM5Yzg0NDMyMmVlYTZmMGY2NjU2MTExMTkzYTFmNjYyMjZmYjNiN2YyMzgzMmMzZDI1YzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+