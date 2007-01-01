Афиша Обнинск
Общество

В Калуге обсудили исполнение наказов избирателей

Дмитрий Ивьев
11.11, 15:10
Юрий Моисеев принял участие в заседании Консультативного совета председателей представительных органов муниципальных образований Калужской области.

В работе совета участвовали заместитель губернатора Карина Башкатова, председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев и руководители представительных органов муниципалитетов.

Был решен ряд организационных вопросов, председателем совета был избран Геннадий Новосельцев, его заместителем – Надежда Бадеева. Члены совета обсудили исполнение наказов избирателей и формирование Народной программы на 2025-2030 годы. Отмечалось, что из порядка 3 тысяч наказов, полученных в 2020 – 2025 голах, выполнено около 90%. Проводится работа по систематизации наказов, полученных в ходе избирательной компании 2025 года. Все они будут обобщены в единую Народную программу и опубликованы на сайте er40.ru, а также переданы в муниципалитеты для анализа, определения перспектив и сроков их исполнения.

