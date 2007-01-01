Участник СВО назначен на должность замдиректора калужской спортшколы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что Андрей Кулемин, участник специальной военной операции и программы «Герои земли Калужской», назначен заместителем директора спортивно-адаптивной школы «Эверест». Назначение стало результатом успешного прохождения стажировки.

На новой должности Андрей будет заниматься вопросами адаптации и социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, включая бойцов СВО, проходящих реабилитацию.

Кулемин родом из Калуги, он начал трудовую деятельность в органах внутренних дел после армии. Позже работал тренером в спортшколе «Персей» и возглавлял детский центр «Исток». В 2022 году, побывав в Мариуполе в качестве волонтёра, он принял решение участвовать в спецоперации. Служил в воздушно-десантных войсках, был ранен под Соледаром и удостоен медали «За отвагу».

После возвращения домой и прохождения реабилитации работал инструктором в военкомате. В 2025 году избран депутатом Калужской городской Думы.