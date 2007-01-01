Афиша Обнинск
Общество

Калужане сдали в банки около 3 миллионов рублей мелочью

Дмитрий Ивьев
11.11, 14:40
Фото: Банк России.
В Калужской области подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила с 22 сентября по 4 октября. Жители региона достали из копилок и отнесли в банки 685 тысяч монет разных номиналов на сумму более 2,9 миллиона рублей, сообщили 11 ноября в региональном отделении Банка России.

Калужане приносили в банки монеты всех номиналов: от 1 копейки до 25 рублей. Больше всего вернули в оборот 10-рублевых монет. Самыми активными оказались жители Калуги, Обнинска и Балабанова.

- Акция помогла вернуть в оборот скопившиеся у людей монеты, это позволит сократить затраты на их изготовление. К тому же для возврата монет в обращение необязательно ждать особого случая – нужно просто оплачивать ими товары и услуги, - рассказала заместитель управляющего калужским отделением Банка России Алла Шпак.

В масштабах всей страны во время акции в оборот вернулось более 56 миллионов монет почти на 245 миллионов рублей.  Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая «Монетная неделя».

