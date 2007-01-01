636 беременных и 408 детей обеспечены системами борьбы с сахарным диабетом в Калужской области

В Калужской области за 10 месяцев 2025 года 636 беременных женщин и 408 детей получили системы непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Устройства, обеспечивающие круглосуточный контроль уровня сахара в крови, предоставляются детям в возрасте от 2 до 17 лет и будущим мамам с диагнозом «сахарный диабет 1 типа» в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который реализуется в составе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Помимо предоставления высокотехнологичных систем, в регионе обновлена материально-техническая база медицинских учреждений: закуплено современное оборудование для диагностики и лечения диабета. Также для жителей области организованы «школы диабета» и регулярные консультации специалистов, направленные на повышение качества жизни пациентов.