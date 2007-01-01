Калужский завод задолжал зарплату работнику
Мужчина не получил от предприятия больше 100 тысяч рублей.
Вернуть деньги завод обязали по решению суда, сообщили во вторник, 11 ноября, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
- Руководство предприятия предупредили о возможных мерах принудительного исполнения и 100-тысячный долг по заработной плате был оплачен уже на следующий день после возбуждения исполнительного производства, - пояснили судебные приставы.
