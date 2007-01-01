Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужский завод задолжал зарплату работнику
Общество

Калужский завод задолжал зарплату работнику

Дмитрий Ивьев
11.11, 11:11
0 445
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мужчина не получил от предприятия больше 100 тысяч рублей.

Вернуть деньги завод обязали по решению суда, сообщили во вторник, 11 ноября, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

- Руководство предприятия предупредили о возможных мерах принудительного исполнения и 100-тысячный долг по заработной плате был оплачен уже на следующий день после возбуждения исполнительного производства, - пояснили судебные приставы.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik01dFM3L1AzVFB6aEV4SkJiNCtuY1E9PSIsInZhbHVlIjoiYytvMFhvYS9DeGFueFNheXVrWFpreEdGSVB1eDNFZVdWYXlBQ2RNeTR2ZEtxbHNMUTM2VjZVV3Nya3Z6N3d4NS9rVTV3ZVdZdFh1aDdyd3BlQVlaZUpwZ0NCVHByM2o1WEIxTVBXbDdMNVFuRkJqMXk0ZXRWZFlsck1qalBtYmo4VmV6bHc4cDJOVjlmQlpsVnBuZjhWR2ZRVTBRQksyU0VSblZaaUFWKyt3RUM1N0sxZEwyZlFRazJsZ2oyVE1wMko5YUtDYnFzQ1hyKy9rOWN1Z2xWQThLdEdsa00waFgveVpxVDhjdzdIV0hZOU8vZEUxb09iU1VqaXFtU3FtcTJQT1N3bEVyaUloNkRwakoweDEzUUlJNEs1dDl0VXltb2g2TFpTUjVlZnJuaktMWGV3YkJNbW9ZOUkrQnJjQytmdzJPeFlXS1huTjlPd0dXa3luUTd0RnN1eEFlS1l4R0dwRm5QK0dyaUNPejExNkcwbDBvQkVMSVVpczdPOThodzh0aEh5MUEzRnJrY09WM1ZpNHlia3Y5eVJobU12QzZWVVcvR2VYSGdjTDk1R2ZFWGFRSkVVdVBLaUkxVndibSIsIm1hYyI6ImY0ZjYyNThkYzFhMGM0OTRiZTY5ZmVkYzJhNzA1YzNjYWU3Y2E0YTUyYzVkM2QzMmE3YWMxYjExNzIxNzhmOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhGbVN6dGxSYjVjNUdueHFZZ0o3VEE9PSIsInZhbHVlIjoiakNQaUVlTWZYZG5KTHhvbjZJQmtPc1M5VTJwdGExbk4vMDJsMmVJYmNNVitEbFNnL1VKU3I1bEFhYXZ0cktSNjFPeFZrS2tlMVJZUytXekd3S1M1RTFPbXFBcGVMeHFtN3Z5NzhONzFrNFZmaXZETTQrU1QxNTAycmJLMVlnOGt4blFQc1FoMTBYUEtlWmw0NUl3Z1hWNEM2ZVpIUm13WHU5UVhWTjhxeVE0QVJ5T3p2Yk5kZE1VRUFhYU5KWlRnSnV0N2JuQzFsbnpManh4SXArVktBTU5nZVc5Q00wbFZleFlveUxMNy9GYTlCdWNFRzVKanYxeDVWRUdSU2JhOVc1WDk5SUFqbUtNbzNlQnREL05tT1dNajBYWU9vMDRuRnZrY3lJY2tST1ZnNmFpTnFnZGo4OXYySGlIQ2Q2LzNrOStNc3ZHVHFKejlBV1NYQTI0UFJsK1E3bnRPeERzT1h5MVRJQTlaNFJrRjQ0MjRrc01IRUdTVVZOUVg2R2FOVWxzU3ovSHJwZlZJTjlhcWV3a1VqaGkydVZFS0k0QmdySnlENlJPK1RrQVFqei91SG9TUlBhOERoNVlwSmVMZjRMejNmQWhKVnJxN0o1S01XRU1RbTVMU0w4S0hGeUVrK3l3bndXRlBvNERWdU1vaFNWaGtuL25hNE13YVV4LzNiK01aT0JFRHU5V2lMYmxLWjhWemptUGZHOERLUFlNVjFZdDlZUElSQVJQTmsyM1B6Nnh3YVMrTU9tTDkvZk9IUkd0L2NiY1doS0lQQjFxc2FvNmJhY0VsMFpkdmRPSnpwV3RMdkQveExiTDY2QXMwMG9FY2lUSVp5VXBQMnhhVyIsIm1hYyI6IjU1NGQyZTk0Y2NiZjU1NTczOTFlNGZkNGY2NDdjYzNkZWM1NTA5NjQ0YmU5NjQ2OWU0MGJkYTM4NTcyMTE3ZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+