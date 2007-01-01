Глухари попали на видео в калужском лесу

Запись с фотоловушки во вторник, 11 ноября, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Глухарка и глухарь: фотоловушка запечатлела пернатых поодиночке, но в одном и том же месте, - прокомментировали в заповеднике.

Там пояснили, что глухарь – самый крупный представитель семейства тетеревиных. Взрослые самцы весят до 5-6 кг. Самки значительно меньше, их вес – около 2 кг. У глухарок, как и у самок тетерева, оперение пестрое, рыже-черно-беловатое, у самцов преобладают темно-серые тона и белые пятна.

Наиболее характерен глухарь для хвойных лесов Евразии. Но в южной части ареала, к которой относится и Калужская область, этот вид встречается и в широколиственных лесах. В зимний период основу его рациона составляет хвоя сосны.

- Такой грубый корм с трудом поддается обработке даже мощной мускулатуре желудка, поэтому птицы, как и другие куриные, глотают гастролиты – мелкие камешки, которые работают, как жернова, перетирающие пищу. В их поисках осенью глухари часто посещают незадернованные участки: лесные дороги, берега рек и ручьев, - рассказали в заповеднике.