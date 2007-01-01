Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Глухари попали на видео в калужском лесу
Общество

Глухари попали на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
11.11, 10:04
0 437
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Запись с фотоловушки во вторник, 11 ноября, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Глухарка и глухарь: фотоловушка запечатлела пернатых поодиночке, но в одном и том же месте, - прокомментировали в заповеднике.

Там пояснили, что глухарь – самый крупный представитель семейства тетеревиных. Взрослые самцы весят до 5-6 кг. Самки значительно меньше, их вес – около 2 кг. У глухарок, как и у самок тетерева, оперение пестрое, рыже-черно-беловатое, у самцов преобладают темно-серые тона и белые пятна.

Наиболее характерен глухарь для хвойных лесов Евразии. Но в южной части ареала, к которой относится и Калужская область, этот вид встречается и в широколиственных лесах. В зимний период основу его рациона составляет хвоя сосны.

- Такой грубый корм с трудом поддается обработке даже мощной мускулатуре желудка, поэтому птицы, как и другие куриные, глотают гастролиты – мелкие камешки, которые работают, как жернова, перетирающие пищу. В их поисках осенью глухари часто посещают незадернованные участки: лесные дороги, берега рек и ручьев, - рассказали в заповеднике.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
4 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik50VTBSUFVvakt3ZURTT0NxQm5lcXc9PSIsInZhbHVlIjoiVXErUS9EZnZNRkhlRHN0cmhmeEtJREh6OHdybTdsT09aWnJNTG92dVBjSXVHemtyK3JVT2ZEWHViVU1rNGxsTWJqVEl6OVBHN0QzMlNVUlUxWG5aZ1RXZktReEVEZXpYZ1FBR2VFRnFKKzhuYjlveWxYWldWVCtreEJtbjE5aFJjNWxjcGxKbDJLc2R6WlBPZno1NzM1ajA2Qkt1QnptK0FYTUFsUmxJbmQ2OCtXWWl2b2MzdlVib1I0RWJoQ1NFSEhpUW1hMEtwQ1FHaHI5ME9LbGpXRWFId0NoR251UXJWY01PL0UyR0dqNDh1TnQ5Ui8zbUdwMTVRUjVMWW5iT0orNjhQTEdOL1I2OUo2cE5hZzdSVlFOaTI3WG5ZQ2l0Y1NQYW5kblpNaXZqeDhwVHRMOTNrbkNUNGpsbWttcHN6elpOZ1JwdTQrbFVkRnQxQkxna01iRVl0YUtoZmFlUEhxUmtvc3p6c3h2Zml5aElkRFA1VC81NFp3d3B1ZGV3cWNSYU1iWTZQWk0zOTBKYmdyZ3VsR1QzTUVtUkNYWXJ1Ym53TS9SM2xUdE5BZVRpOHJaTEFJeGFXakJmbUdBVSIsIm1hYyI6ImYxMDNkZTFjMDBiZmVmZTI1MGU3Mzg3YjY1ZTg3ZmY4NDE3YjhlZGYwYmNlY2Q4MDM4YmI2NTM1ZGQyN2MzM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9iSzNzVFo3TWtqTWcrUUlZR0NPK0E9PSIsInZhbHVlIjoiTkNGMjBFN0R2bGtPMjBnSTB0bDJOL0V1Wk1nMVRHTDZXeDlETG03cmNtRmp4bWlTZ2VUWWhSdytYOUVnZFhjZzBVS29YbDViVHBLTHBvRXJ1NWM3S1huVCswUHdzdEFJNit0MnhEOStBNmtuRVIycWxJcXdKMUN2Mi9UWjZVUkNIVEtCN0IySDJMZlZCQUowY01WWm90LzhXMHFpenArSmY5eVgrVEY0T05waTl6eE5pK1dnTjd2VVVpOVkzYk9HOW15c0FrY0phemhtVVBnTmozQzE1M2tQMTVCdUgrZHBZeFhtTUM3eDZuVDF1ODNNNDYrZW10Q3RkQ1FiU0xvWFFLZUVldEk0ZnJUeG5vRGJiR1c5Z0x5a2d6d2M4WFJwS0pGZXBpZklubDJ4ZEp0S0JBK3h5aVgrZUhUdlgyVVFkODB5aVBPVHZvTFpqMDFJWVRXa3kvZlJxbzRybmpBTTAydWxQOWlmSFp2YlNkK0plSWcvQTk2SmpwcU13K01VcUVHRy9WWHFZMVR2aHJTSkdQT2dJRGxxWUNEeUl1QnpWL3FNbFlnUXl4dWtNK2YrenRhYWVXcGpzL2FORUFqU1RISU1KY2ZOYWtYbENybWJQTFM4L3N6aFI4a3htNTh5RXZQRG9ONHhSVUl1ZjY4NmpTVjFtMzdKRE1IeGhOWkc4QWt0d1Q3SDZReC9VNzZ3SFpYUDVPRjhqejNMdUpFQ1J6QVBJZWltb2l2UHJaRGlGRFVIRnFvRHlUbTJOcWpKNlBMd2oyYkdXd3FiVVo2c0xBK2FFWW5qM1FTVWZvaG5YbUM2WGJrMlBBdkQvdlhFZFdtdHQzM0VFR3RZOVV4aCIsIm1hYyI6IjU4NGUwYmI3NGYxYjFmMjAxM2I2MWM2Y2M1MzczZmE3NmFlYjcyNDVkYzdiOGYwYmY5NjhlNTVhNjRjMGU1NDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+