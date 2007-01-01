Афиша Обнинск
В Калуге установили мемориальную доску в честь Эммануила Данилова
Общество

В Калуге установили мемориальную доску в честь Эммануила Данилова

Дмитрий Ивьев
11.11, 08:33
0 606
На здании УМВД в Калуге установили мемориальную доску в честь генерал-майора милиции, почётного гражданина Калужской области Эммануила Михайловича Данилова, сообщил 10 ноября губернатор региона Владислав Шапша.

Губернатор рассказал, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и одним из тех, кто в годы войны проявил мужество и отвагу, был Эммануил Михайлович. Когда началась война, он был студентом Калужского коммунально-строительного техникума и стремился уйти на фронт, однако его направили в партизанский отряд.

После войны Данилов занимался партийной работой, а затем в течение 16 лет возглавлял областное управление внутренних дел. На пенсии он продолжал активную деятельность, став председателем областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, и большое внимание уделял патриотическому воспитанию молодёжи.

Губернатор подчеркнул, что Данилов стал родоначальником целой династии сотрудников правоохранительных органов: его внук Дмитрий уже 30 лет служит в подразделении экономической безопасности, правнук Михаил борется с преступлениями в сфере информационных технологий, а внучка Татьяна и внук Александр также несут службу в органах внутренних дел.

