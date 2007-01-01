Владислав Шапша поставил задачи подготовки к следующему пожароопасному сезону

В понедельник, 10 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша подвёл итоги пожароопасного сезона. Он отметил, что в этом году в регионе не было допущено крупных лесных пожаров и существенного ущерба лесному фонду.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря тщательной подготовке и оперативному реагированию служб - особенно с учётом того, что леса занимают почти половину территории области.

Губернатор сообщил, что в течение сезона было усилено патрулирование лесов и проведены профилактические мероприятия. Всего зафиксировано восемь лесных возгораний, каждое из которых удалось ликвидировать в день обнаружения.

Шапша также рассказал, что мониторинг лесного фонда осуществлялся с помощью 48 онлайн-камер системы «Лесохранитель», данных космического наблюдения и пяти квадрокоптеров. В этом году лесному хозяйству дополнительно передали ещё 10 беспилотников для повышения эффективности наблюдения.

Губернатор поблагодарил сотрудников профильных служб, МЧС и органов местного самоуправления за успешную работу по защите лесов и объявил, что пожароопасный сезон официально завершён. При этом он подчеркнул, что уже сейчас необходимо начинать готовиться к следующему сезону. В числе приоритетных задач - усиленное внимание к 133 населённым пунктам, отнесённым к зонам с высокой пожарной опасностью, а также проведение инвентаризации парка техники, используемой для обеспечения безопасности, с возможностью её своевременного доукомплектования.