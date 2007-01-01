Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша поставил задачи подготовки к следующему пожароопасному сезону
Общество

Владислав Шапша поставил задачи подготовки к следующему пожароопасному сезону

Дмитрий Ивьев
10.11, 15:19
0 249
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 10 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша подвёл итоги пожароопасного сезона. Он отметил, что в этом году в регионе не было допущено крупных лесных пожаров и существенного ущерба лесному фонду.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря тщательной подготовке и оперативному реагированию служб - особенно с учётом того, что леса занимают почти половину территории области.

Губернатор сообщил, что в течение сезона было усилено патрулирование лесов и проведены профилактические мероприятия. Всего зафиксировано восемь лесных возгораний, каждое из которых удалось ликвидировать в день обнаружения.

Шапша также рассказал, что мониторинг лесного фонда осуществлялся с помощью 48 онлайн-камер системы «Лесохранитель», данных космического наблюдения и пяти квадрокоптеров. В этом году лесному хозяйству дополнительно передали ещё 10 беспилотников для повышения эффективности наблюдения.

Губернатор поблагодарил сотрудников профильных служб, МЧС и органов местного самоуправления за успешную работу по защите лесов и объявил, что пожароопасный сезон официально завершён. При этом он подчеркнул, что уже сейчас необходимо начинать готовиться к следующему сезону. В числе приоритетных задач - усиленное внимание к 133 населённым пунктам, отнесённым к зонам с высокой пожарной опасностью, а также проведение инвентаризации парка техники, используемой для обеспечения безопасности, с возможностью её своевременного доукомплектования.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImEzcE1XdmF3SUg0UjVqQzE5dEZLSVE9PSIsInZhbHVlIjoiQk9pdWtES0NHdUw0emI1SzdRbUJnU3d4MVdrd0dCM1ZSUlhLYTNyN3pSMk9hVFZrU1QwQkZZRmlMMXVtaUJRdjE1UnU3TUIxc1ZnOFRwT3M1eVJzWnIxLzZNVjY1MmlKamJLeU9IOGFUWnJ4ejNFaUFNREcwaHlHUVJsYW4zY1JTdWMxNHdubUlqdFJ5UGFjNFYrOVNVVzB3cG1wS204YkNLeDNrVmhlb00zelJqY0FhMlFQTUxYam1EdThQcWw4Q2tLMmxEQ0NXK1lhSm1RZ1BZekkrRGF1OTdKQTkzSFNPaVhmOU9aeVBjdDNnV3V1bDQ5bmNHR0xYemdwUnpRS3hwcEJhZTgyaUNyVjBWd0tuRnZpL01UUngwbHFMY1ZXMkFkNVRHV1hLcU11Vk1OTlIvcisyY0wwMEptTDJGeERsdkRhR05TQU1xLzJiK1VDVDBiVUNNdXVvcnMrcVNCN1k3WlMxbkV5VEpQdDc0bjdqcDRUZFJ2ZVFmTXlSYXlKWWw0QlIxR2ZjZEtPVGx4VzdrRUp0bXJGbXd5c3oyM3crT2ltUEhSUCs0R0EwMVhhT2hTQi9Ra0ljb1BJY08zQSIsIm1hYyI6Ijk4MDYwYzAyNTFjZDY2MTIxZDAyYTFjNjRhYTczZjIxZTM4ZjhiNjZkYWQyYWQ5NjQ0ZGE3MmIyYzI1OGQ3ZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjV0WXNFeVY5MERhaWJNM3o5UmJSN3c9PSIsInZhbHVlIjoiY3hKVzYwdzRKVm4yVnJWSlBrNG9WdzhMUm5QTFNOUnlnSGZCZnBadGtqblhtcHM1M3lDTlF4eks3em1jOHh5eGx3eURESWgzSHZxOThaRlhlaVN1U1o4SGtPdnZQZEErTWN3R1FNVXdMcDU3MEZjSElXZEVoZER2N3hVWFNMdXA3MktnRmxqS0VrYml1U2VLQ3RtanNlWUlTM2NsTW9aelRFeTZZSDM2VEtKZWZlcXVjZU40T1kyUFZlNHVjTE03dTVHeTlwN0pKUk9ySi9oVGhjUTlrS2ZyMU9iMmRUZzV0c3pSMFNiYXJpNzNkMTVDSjV1clZhUW14NFVSWFY5RzVGREhHdkN5YkhGdVZZYjZIZW9ZSU9aZnJwSS96YWdVWHMrc1hFZXF5ZUZDRUh5T2RrWEZ6RnliVlhvRE02U2JlRDc2dkp2QjBtUTRZZituRnBaYW9zWTFYNlJWK2U0eEsraUEvL1F5dEZyTXBqbndMRzBNRng2MGRPYzVFT2tjQ2ZIdVhOQ2ZXOWpXN3F4cmZhQ2dWcXBnMUhzTGtKZFk4TWhwM2I1U2t4K0FQbVpib2J4QXd6SlFzVklQTVMwUzcyT01WUE01WHVQV00xN2V1YXZUNmdVZjhtclRvbVJMY2tTSDczNVU4QWxaQjU5YjBpT29EUk04VTNsRXpzMm1LamhEOVNURktSNFc3eDB3SGlTYU93aDB2Y0ZBN243WHZFQjNNS3FZbDk3VzNxRFJWRUJCa01VRDJ3ZUgybnRhMWM1Uk9zV2ZCMG1xWGZuNy90U1dRdzYyZUNodVR4V2JVNSs5WU1uV3hoVk9BemJZVm8wQU5YbTRhb1JTMFZUQSIsIm1hYyI6IjU0ZTkxNzQzZjFkNmIyZjJiYjVkMjU5OGQzNzc5ZDQ2NDY2MDg0MTc0ZWFkNTRkMTZhZTRhMWUxOTExYzQ4MjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+