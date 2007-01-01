Шапша поздравил сотрудников полиции

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Он отметил, что в этот день в стране чествуют тех, кто выбрал нелёгкую и опасную службу, посвятив себя защите закона и порядка.

Вместе с начальником УМВД России по Калужской области Сергеем Никифоровым губернатор вручил награды полицейским, проявившим образцовое исполнение служебных обязанностей и активную жизненную позицию.

Шапша подчеркнул, что в регионе продолжается снижение числа зарегистрированных преступлений - за девять месяцев текущего года количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 11,2%, а их раскрываемость достигла 100%. Также уменьшилось число правонарушений на улицах, и не допущен рост подростковой преступности.

По его словам, перед правоохранительными органами по-прежнему стоит множество задач, включая борьбу с экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, профилактику мошенничеств и обеспечение безопасности дорожного движения.

Он поблагодарил стражей порядка за добросовестную службу, отметив, что они защищают жизнь и права жителей, охраняют покой и безопасность людей, а также участвуют в выполнении задач на территориях СВО. Губернатор выразил уверенность, что сотрудники полиции и впредь будут верны своему долгу и присяге.