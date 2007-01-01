42% калужан довольны выбором своей профессии

Согласно исследованию портала SuperJob, 42% калужан сказали, что вновь выбрали бы свою нынешнюю профессию, если бы получили шанс заново определиться с карьерой. При этом 38% респондентов заявили, что предпочли бы работать в другой сфере.

Удовлетворённость профессиональным выбором заметно различается в зависимости от пола: мужчин, довольных своей работой, оказалось больше, чем женщин. Среди тех, кто имеет высшее образование, готовность повторить свой выбор выразили 44%, а среди обладателей среднего профессионального образования - 40%.

Молодёжь до 35 лет реже всех уверена в правильности своего решения - лишь 40% из этой группы довольны профессией. Среди людей 35–45 лет таких уже 44%, а среди респондентов старше 45 лет - 46%.

Наиболее довольны своей профессией те, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц: среди них 58% не стали бы менять род деятельности.

Среди конкретных профессий больше всего приверженцев своей специальности - среди врачей (61%), программистов (60%) и медсестёр (57%). Высокий уровень удовлетворённости также у водителей (54%) и HR-менеджеров (51%). В то же время меньше всего довольных среди тех, кто работает охранниками (32%), курьерами (33%) и продавцами (35%).