Еще один случай гриппа зафиксирован в Калуге
Взрослый человек заболел в период с 3 по 9 ноября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
У пациента зафиксирован грипп типа A (Н3N2).
Напомним, первый в сезоне случай гриппа в нашем регионе был неделей ранее. Тогда болел ребенок.
По последним официальным данным, в Калужской области прививку от гриппа сделало более 220 тысяч человек. На прошлой неделе поступили новые партии вакцин «Совигрипп», «Флю М» и «Ультрикс Квадри».
