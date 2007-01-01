Афиша Обнинск
Еще один случай гриппа зафиксирован в Калуге
Общество

Еще один случай гриппа зафиксирован в Калуге

Дмитрий Ивьев
10.11, 11:33
Взрослый человек заболел в период с 3 по 9 ноября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

У пациента зафиксирован грипп типа A (Н3N2).

Напомним, первый в сезоне случай гриппа в нашем регионе был неделей ранее. Тогда болел ребенок.

По последним официальным данным, в Калужской области прививку от гриппа сделало более 220 тысяч человек. На прошлой неделе поступили новые партии вакцин «Совигрипп», «Флю М» и «Ультрикс Квадри».

