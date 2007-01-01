Калужская область заняла 30 место в рейтинге регионов по зарплатам

Результаты исследования в понедельник, 10 ноября, опубликовало агентство «РИА Новости».

В Калужской области зарплату больше 200 тысяч в месяц имеют 3,4% работников. Меньше 45 тысяч в месяц получают 28,5% сотрудников.

Типичные для калужан зарплаты находятся в диапазоне от 43 до 94 тысяч рублей в месяц.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (36,5% работников с зарплатой больше 200 тысяч), Москва (26%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (24,7%).

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Московская область – 12 (9% с зарплатой больше 200 тысяч), Тульская область – 28 (3,8%), Смоленская область – 64 (1,7%), Брянская область – 69 (1,4%), Орловская область – 75 (1,1%).