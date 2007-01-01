В Калуге поздравили сотрудников полиции

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Поздравил калужских стражей порядка с профессиональным праздником и вручил им почётные грамоты и благодарственные письма председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев:

«От лица депутатов Думы и всех жителей города поздравляю сотрудников и ветеранов калужской полиции! Это праздник настоящих патриотов и защитников Отечества, тех, кто обеспечивает безопасность и правопорядок в нашей стране. Во время проведения специальной военной операции сотрудники калужской полиции выполняют множество важных и ответственных задач, они отличаются мужеством и высоким профессионализмом, своевременно реагируют на новые вызовы. Дорогие друзья! Благодарю вас за добросовестную службу! Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в вашей нелёгкой службе!».