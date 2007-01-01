Афиша Обнинск
В Калуге возле школы гуляет бык
Общество

В Калуге возле школы гуляет бык

Евгения Родионова
10.11, 15:20
1 719
В понедельник, 10 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой разобраться в ситуации с выгулом домашнего скота в городе.

По её словам, сегодня утром молодой бык ходил около школы № 51.

— Там ещё трое животных ходит, ушли в сторону Канищево.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Мы регулярно проводим встречи с жителями деревни Тимошево, в том числе с участием полиции, и разъясняем, что бесконтрольный выгул животных недопустим. Если удается установить владельца, нарушитель привлекается к административной ответственности.

