Калужане стали чаще защищать свои идеи и бренды
Общество

Калужане стали чаще защищать свои идеи и бренды

Дмитрий Ивьев
10.11, 09:13
0 308
По данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), Калужская область демонстрирует заметный рост интереса к интеллектуальной собственности: всё больше людей и компаний регистрируют свои изобретения, разработки и торговые марки.

В 2024 году жители и организации региона подали в Роспатент 234 заявки на изобретения и полезные модели. Больше половины заявок на изобретения пришло от обычных граждан, а не от компаний. Среди самых популярных тем - медицина, приборы для измерений и металлургия.

Особенно активны Национальный медицинский исследовательский центр радиологии (181 заявка за три года) и обнинское предприятие «Технология» имени А. Г. Ромашина (138 заявок).

Не только подают, но и реально используют: в 2024 году местные организации сообщили об использовании 215 запатентованных решений - это на 8 % больше, чем в 2023 году.

Также растёт интерес к защите брендов. В прошлом году предприниматели региона подали 812 заявок на регистрацию товарных знаков - на 13 % больше, чем годом ранее. А на начало 2025 года в Калужской области действует уже 3 425 зарегистрированных торговых марок.

Новости по тегу
общество
