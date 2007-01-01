Шапша поздравил Щёголева с 60-летием

В понедельник, 10 ноября, юбилей празднует Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

- Для меня Вы являетесь примером настоящего патриота нашей Родины. Вас отличают высочайший профессионализм, принципиальность, порядочность, - говорится в поздравлении губернатора Калужской области Владислава Шапши. - Спасибо за внимание к Калужской области. При Вашей поддержке наш регион активно развивает экономику, реализует нацпроекты, программы развития, улучшения качества жизни. Особенно ценна ваша помощь в вопросах поддержки семей с детьми, демографической политики.

Он пожелал Щёголеву доброго здоровья, семейного благополучия, сил и энергии для новых свершений во благо России.