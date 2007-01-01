Экс-мэру Калуги Николаю Любимову продлили арест
Басманный суд Москвы рассматривал этот вопрос 7 ноября.
Любимову продлили арест до 11 декабря нынешнего года.
Напомним, экс-чиновника арестовали в декабре 2024 года. Его обвиняют в трех взятках в особо крупном размере в тот период, когда калужанин был губернатором Рязанской области.
До работы в Рязани Любимов занимал различные посты в Калуге. Он успел побывать городским головой, министром, заместителем губернатора Артамонова, областным депутатом и депутатом Госдумы.
За день до ареста он объявил об уходе с должности члена Совета Федерации.
