Новость дня Общество

Экс-мэру Калуги Николаю Любимову продлили арест

Дмитрий Ивьев
10.11, 09:29
Басманный суд Москвы рассматривал этот вопрос 7 ноября.

Любимову продлили арест до 11 декабря нынешнего года.

Напомним, экс-чиновника арестовали в декабре 2024 года. Его обвиняют в трех взятках в особо крупном размере в тот период, когда калужанин был губернатором Рязанской области.

До работы в Рязани Любимов занимал различные посты в Калуге. Он успел побывать городским головой, министром, заместителем губернатора Артамонова, областным депутатом и депутатом Госдумы.

За день до ареста он объявил об уходе с должности члена Совета Федерации.

Новости по тегу
общество
