Несколько улиц Калуги останутся без света на пять дней

В Калуге пройдут плановые отключения электроэнергии.

Как сообщила Единая дежурная диспетчерская служба, работы на сетях затронут несколько улиц в разных районах города.

10 ноября с 8:00 до 17:00 электричество отключат в домах № 267-277 на улице Московской.

С 10 по 15 ноября ежедневно с 9:00 до 17:00 света не будет на улицах: Хрустальной в домах № 13-25, 31-44, Заводской № 24,34, Стекольной № 24, 49 и Хрустальном переулке № 1-11.

Отключения связаны с реконструкцией трансформаторной подстанции. Коммунальщики рекомендуют жителям заранее подготовиться к перебоям с электричеством: зарядить мобильные устройства и отключить бытовые приборы от сети.