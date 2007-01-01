Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Несколько улиц Калуги останутся без света на пять дней

В Калуге пройдут плановые отключения электроэнергии.
Ольга Володина
09.11, 17:47
Как сообщила Единая дежурная диспетчерская служба, работы на сетях затронут несколько улиц в разных районах города.

10 ноября с 8:00 до 17:00 электричество отключат в домах № 267-277 на улице Московской.

С 10 по 15 ноября ежедневно с 9:00 до 17:00 света не будет на улицах: Хрустальной в домах № 13-25, 31-44, Заводской № 24,34, Стекольной № 24, 49  и Хрустальном переулке № 1-11.

Отключения связаны с реконструкцией трансформаторной подстанции. Коммунальщики рекомендуют жителям заранее подготовиться к перебоям с электричеством: зарядить мобильные устройства и отключить бытовые приборы от сети.

