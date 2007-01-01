В Калужской области отремонтировали более 6 километров водопроводных сетей

В Калужской области активно продолжают модернизировать коммунальную инфраструктуру в рамках федерального проекта

Фото: Министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин

Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин 9 ноября рассказал о ходе работ, направленных на повышение надежности систем водоснабжения и теплоснабжения.

В Калуге близится к завершению капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей общей протяженностью более 6 километров. Особое внимание уделяют реконструкции Северного водозабора, где уже восстановили 2,5 км трубопроводов и установили новые колодцы.

На 2025 год в регионе запланировали отремонтировать свыше 16 км сетей водоснабжения. Эти меры позволят значительно улучшить качество коммунальных услуг для жителей области и повысить надежность инженерных систем.