Калужанин сообщил о неисправных фонарях на улице Подвойского

Житель Калуги пожаловался на проблемы с уличным освещением на улице Подвойского.

В субботу, 8 ноября, мужчина обратился к губернатору Владиславу Шапше через социальную сеть, сообщив, что фонари не исправны уже две недели.

- Калуга ул. Подвойского две недели вечерами в темноте. Уличное освещение включают как вздумается. Сегодня уже 18-45 а освещения нет. Ранее мы обращались в решаем вместе. Не знаю как они решили, но позавчера включили в 18-05,вчера в 17-00,сегодня не известно когда включат. После переноса фонарей на другие столбы, видимо не подключили датчики и теперь непонятка с освещением. Дорогу используют как объездную, а тротуара у нас нет, приходится ходить по краю дороги. А это опасно. Улица в 500 метрах от горуправы и пл. Старый торг, а темень как в глухой деревне.

Администрация города отреагировала на обращение жителя:

- Здравствуйте. До конца следующей неделе работу освещения восстановят. Строительство тротуара пока не планируется. Рассмотрим этот вопрос в последующие годы.