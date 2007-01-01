Афиша Обнинск
В Калужской области выполнили 86% работ по капремонту
Общество

В Калужской области выполнили 86% работ по капремонту

В Калужской области активно продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов.
Ольга Володина
09.11, 13:03
0 308
Фото: Министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин
Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин 9 ноября подвел промежуточные итоги работ, которые ведутся с 2014 года.

На 1 ноября 2025 года в 306 домах запланировали 354 вида работ на общую сумму более 2 миллиардов рублей. На сегодняшний день уже завершили 304 работы, что составляет 86% от плана, освоив свыше 1,77 миллиарда рублей.

Особое внимание уделяют ремонту кровель. В этом году планируют обновить 153 крыши в 24 муниципальных округах, а работы уже выполнили в 131 доме. С начала программы в регионе отремонтировали 1677 крыш, что составляет пятую часть от всех многоквартирных домов области.

жилье и жкх
