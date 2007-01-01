В Калужской области высадили новые деревья в Людиново
В Людиново Калужской области прошла массовая посадка деревьев.
В акции приняли участие власти города, школьники и представители местного предприятия.
- Высадка деревьев — это замечательная традиция. Благоустроили наш жилой комплекс, который скоро будет готовиться к заселению. Сажали здесь клёны, - рассказал Геннадий Ананьев.
Тем временем школьники занимались озеленением парка у набережной.
