В Калужской области высадили новые деревья в Людиново
Общество

В Калужской области высадили новые деревья в Людиново

В Людиново Калужской области прошла массовая посадка деревьев.
Ольга Володина
09.11, 08:52
0 257
Фото: Администрация Людиновского округа
В акции приняли участие власти города, школьники и представители местного предприятия.

- Высадка деревьев — это замечательная традиция. Благоустроили наш жилой комплекс, который скоро будет готовиться к заселению. Сажали здесь клёны, - рассказал Геннадий Ананьев.

Тем временем школьники занимались озеленением парка у набережной.

