Калужские строители отремонтировали два дома в Первомайске
Общество

Калужские строители отремонтировали два дома в Первомайске

Дмитрий Ивьев
07.11, 16:55
Специалисты из Калужской области завершили ремонт двух многоквартирных домов в подшефном городе Первомайск, сообщил министр строительства региона Вячеслав Лежнин.

В ходе работ обновили кровли, подъезды и входные группы зданий — как в самом Первомайске, так и в посёлке Золотое. Все работы выполнили местные строительные компании в рамках программы поддержки восстановления территорий Первомайска.

Всего в этом году калужские строители задействованы в ремонте 30 объектов в подшефном городе.

