В Калуге обустроили площадку для дрессировки собак
Она расположена у набережной Яченского водохранилища – чуть дальше музея космонавтики, если идти от сквера Волкова.
На существовавшей ранее площадке обновили снаряды.
- Новую площадку открыли на привычном месте, но теперь там есть профессиональные тренировочные снаряды, - рассказал в субботу, 8 ноября, глава Калуги Дмитрий Денисов. - Все конструкции изготовлены из современных материалов и соответствуют требованиям для проведения официальных соревнований и испытаний.
Работы провели за счет спонсоров.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь