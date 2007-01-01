В Калуге обустроили площадку для дрессировки собак

Она расположена у набережной Яченского водохранилища – чуть дальше музея космонавтики, если идти от сквера Волкова.

На существовавшей ранее площадке обновили снаряды.

- Новую площадку открыли на привычном месте, но теперь там есть профессиональные тренировочные снаряды, - рассказал в субботу, 8 ноября, глава Калуги Дмитрий Денисов. - Все конструкции изготовлены из современных материалов и соответствуют требованиям для проведения официальных соревнований и испытаний.

Работы провели за счет спонсоров.