Общество

В Калуге обустроили площадку для дрессировки собак

Дмитрий Ивьев
08.11, 08:29
0 532
Она расположена у набережной Яченского водохранилища – чуть дальше музея космонавтики, если идти от сквера Волкова.

На существовавшей ранее площадке обновили снаряды.

- Новую площадку открыли на привычном месте, но теперь там есть профессиональные тренировочные снаряды, - рассказал в субботу, 8 ноября, глава Калуги Дмитрий Денисов. - Все конструкции изготовлены из современных материалов и соответствуют требованиям для проведения официальных соревнований и испытаний.

Работы провели за счет спонсоров.

