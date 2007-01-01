Афиша Обнинск
В Хвастовичах установили новый маммограф
Общество

В Хвастовичах установили новый маммограф

Дмитрий Ивьев
07.11, 13:16
В Хвастовичской участковой больнице установили новый маммограф в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

Ранее в районе не было такого оборудования, и женщинам приходилось проходить обследование в других населенных пунктах. Теперь диагностика стала доступнее: аппарат уже готов к работе, а медики проходят обучение по его использованию.

Оборудование будет использоваться как в рамках диспансеризации - женщинам старше 40 лет маммографию рекомендовано проходить раз в два года, - так и по направлению врачей при подозрении на заболевания молочных желез.

Модернизация медучреждений в отдаленных районах осуществляется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Калужской области».

Новости по тегу
калужская область
