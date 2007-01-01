На форуме «Цифровые решения» в Москве представят российские IT-продукты

С 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве в рамках форума «Цифровые решения» откроется крупная выставка отечественных цифровых разработок. Посетители смогут познакомиться с передовыми ИТ-продуктами и сервисами, уже сегодня формирующими цифровое будущее страны, а также протестировать их в интерактивном формате.

Экспозиция разделена на восемь тематических зон, отражающих ключевые направления цифровой трансформации: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское «железо» и «Кадры и обучение».

Внимание привлечёт зона «Государственные услуги», где гостей встретит Робот Макс - цифровой ассистент, общающийся с посетителями в реальном времени через голографический бокс. На кольцевых экранах покажут 15-летнюю историю развития портала Госуслуг: важнейшие этапы, статистику и любопытные детали. В фотозоне можно будет сделать селфи и получить персональный стикерпак с цитатами Макса, а самые активные участники получат фирменный мерч.

Также на стендах ведущих российских компаний гостей познакомят с возможностями карьерного роста в сфере цифровой экономики. Выставка будет работать все четыре дня форума.