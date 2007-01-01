В Калужской области чиновник получил штраф за нарушение сроков ответа гражданину
В пятницу, 7 ноября, Людиновская городская прокуратура сообщила о привлечении к административной ответственности должностного лица местного самоуправления.
По словам прокуратуры, был нарушен порядок рассмотрения обращения гражданина.
— В орган местного самоуправления поступило обращение местного жителя по вопросу правомерности строительства жилого дома. Ответ заявителю был дан с нарушением установленного законом срока, - пояснили в ведомстве.
Должностному лицу администрации муниципального района назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
