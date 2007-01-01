Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области чиновник получил штраф за нарушение сроков ответа гражданину
Общество

В Калужской области чиновник получил штраф за нарушение сроков ответа гражданину

Евгения Родионова
07.11, 17:22
0 158
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 7 ноября, Людиновская городская прокуратура сообщила о привлечении к административной ответственности должностного лица местного самоуправления.

По словам прокуратуры, был нарушен порядок рассмотрения обращения гражданина.

— В орган местного самоуправления поступило обращение местного жителя по вопросу правомерности строительства жилого дома. Ответ заявителю был дан с нарушением установленного законом срока, - пояснили в ведомстве.

Должностному лицу администрации муниципального района назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9NaVd2cEFnU3pKQUhFQjZlcEdLL3c9PSIsInZhbHVlIjoiblVUWWV0cnBjdy9jZmR0Kytud043cmloc09hVkhGcnUrTXd3QWFPZk03R2VTVmdUcllDN1A2a3hEMHJiRnNOQzI0MzN0RXc5d1hIQlN5ZU9SamR4b1BlMzkwbHdtb2V1THFMVnY5VFAza0FNL1FGREtNcytia2RxTkpJVWxxT3VFZlErcTZVR0RNWVd6Ym9FNkNpTWJLYmMwNldyT2dtZW55SmJuaWN1ejNVMVhHSUtEaGJ5NWJERUtRakNZRnErVE9GcE1YUEZtOTR6SlBkeGNvOEJncGhXbEN5aGpMdS9odDJLVWhieGpkQTRyZWJlVWZ1bk55a1FnN3JyQWVEeW5sbnNqOE9zcTJydXh4cWFOdzh0enJycFc4dXJpd1RVS0Z6aTUvL0dGV3B5aE1lMkc4LzJtTjd3NzIxcndIQmRVUjdkNk5JUkt1NFVLT2doV05zdUppNWVkKzh0alN3a3dqVjQvazEvdWVwUFVYYkF3NW5aRHpmOWlCbjY3Y2hiVm5Da0g5ekdmc2dnT0x1U0JvWWxnOUNyS2w5S1psZTJxd1VDcWNaZ2Z4Vi9xMERGTFVkY282OFM0VXhqTkFqSSIsIm1hYyI6ImU2MjY4ODQxOWUzOGZkZjhlMTNiODU5ZWQxNTI1ODExYTJjMGUwNTAxYTg4ZjkwNDhiZmNmMDg3M2QxOWIwNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFqUDlzMFZ4QkcvVDA1UXlVMmdrbUE9PSIsInZhbHVlIjoiSlRHTjBJWDcwWnMzS2JxeDEralRlc3BtaUJqbkdlRmxOUmdLZW9lMmhjNU9lT2ZiR0lpNVhnY0VSWEF5VFY0cUZQdThYb3RPd0NGMytWaFhzcnhadGJmRUMrNUVDdU42N2RYWnQyQ2ZBaXBuT2t1WGkySzMwZGpVb2dpdlMzdDZjUHA0dm14dU9zOU9vUHFCZjdrUWU5SDBkWEwzemRTYWRxRnI2R3pTWDZ0WUh0TG1kRDdFWTN2RVV1djNmYks2TXFRSlI1RzVwVkplb0RVakNrc2tIbk9lcmNkMFBuTGVzYUhUazBvNG5rVlFTeE9nbkRoLzRnTklCYStLU1R3eDB6MDdyVk0xWVE0SDBqMDhDTkJncCsxVCtKRVdWQUpzN2pFQ1NPODg0QXAwajVoU3hVNUFGdG5rRmw4ZlRqQUNBN0M2SmhXNjFwRGhHTUdEU0JkdjFxa3UyRGVvQkdaVjBEYnp1NkQxN0hrYXhCeWVzTlV1SlA3TkY1Q3MxZ21mZnAySmU3NTA0eFU2UVFQV05TVU5PK3VHYVY1Vi9DUCs2L3pDelZyNjAwRlhNbWc4eVlRVElSeXZQbGY0V2t1YWZMeW8rVHY1WjRUL0ZwZ3o5bWlJSmg4Z3B6dG5YbXd1ZFF3dkYvSEdyQlFHNmNybzY5Y0czTlJyWW5WUXJER1FaYWVGbnFzUXlFK3FqaG5vVXM4bzJNUFYxM2NlUjQ1VGJoazZrUktpM3d0ZVZJYzRsVjNOMVM0ZlVDRDU0STdvNk4zaXJEVC93cVBFZXNISEVVYjZ3UVVtdFZEVTdVRU9ZK05ZME9yU1g1Qnoxd2xkY3RsWTlPVmR4b0NIYy84TCIsIm1hYyI6Ijc1OTJhNTUxOTIyYjBjZjI0ZTAxY2Y5OWRiMzU4Njg5NDAzMGJmMTBlZjdlODE0YmE5ZWMyMzk1NjA0NzU5YmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+