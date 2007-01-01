Прокурором Калужской области вновь стал Константин Жиляков
Его полномочия на днях продлены указом президента России.
Жилякову 54 года. Он родился в Липецке, учился в Санкт-Петербурге.
Работал в прокуратурах Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
С лета 2020 года возглавил прокуратуру Калужской области.
Последние месяцы ходили слухи, что в Калугу пришлют нового прокурора, а Жиляков пойдет на повышение. Однако его оставили в нашем регионе еще на один пятилетний срок.
