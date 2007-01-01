Афиша Обнинск
Прокурором Калужской области вновь стал Константин Жиляков

Дмитрий Ивьев
07.11, 15:05
Его полномочия на днях продлены указом президента России.

Жилякову 54 года. Он родился в Липецке, учился в Санкт-Петербурге.

Работал в прокуратурах Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

С лета 2020 года возглавил прокуратуру Калужской области.

Последние месяцы ходили слухи, что в Калугу пришлют нового прокурора, а Жиляков пойдет на повышение. Однако его оставили в нашем регионе еще на один пятилетний срок.

