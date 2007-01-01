Калужанам рассказали о допустимых нормах установки вышек сотовой связи
Ранее мы сообщали о просьбе нашего читателя уточнить на каком расстоянии от многоквартирных домов разрешён монтаж оборудования.
По его словам, на Грабцевском шоссе было установлено оборудование рядом с многоквартирными жилыми домами.
Министерство цифрового развития Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Минимальное безопасное расстояние от многоэтажного дома до сотовой вышки - 28 метров. Разрешение на размещение объекта выдается местной администрацией. Проектная документация по строительству проходит экспертизу в Управлении Роспотребнадзора.
