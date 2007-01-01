Афиша Обнинск
В больницу Товарково закупили маммограф
Общество

В больницу Товарково закупили маммограф

Дмитрий Ивьев
07.11, 08:40
С 10 ноября больница в Товарково начнет плановый прием пациентов на новом оборудовании, рассказала глава Минздрава Калужской области Анна Чернова.

Сотрудники рентгенологического кабинета прошли специальное обучение для работы на маммографе. Также завершены тестовые работы на оборудовании. И уже началась запись пациентов на плановый прием.

- Маммография остается одним из самых простых, но в то же время самых проверенных и эффективных способов ранней диагностики заболеваний молочной железы, в том числе и онкологии, что критически важно для успешного лечения, - рассказала Анна Чернова.

Новое оборудование установлено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

