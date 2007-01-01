РПЛ и РУВИКИ создадут «Энциклопедию российского футбола»

На международном форуме «Россия – спортивная держава» в Самаре Российская Премьер-Лига (РПЛ) и интернет-энциклопедия РУВИКИ подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнёрства будет создан специальный раздел - «Энциклопедия российского футбола».

В нём соберут систематизированную и достоверную информацию об истории российских клубов, турнирах, рекордах и ключевых событиях РПЛ. Материалы будут регулярно обновляться при участии клубных сообществ и проходить проверку экспертами лиги.

Президент РПЛ Александр Алаев подчеркнул, что футбол - неотъемлемая часть культурного кода России, и сохранение его наследия важно для будущих поколений.

Заместитель генерального директора РУВИКИ Илья Петрунин отметил, что цель проекта - объединить усилия профессионального футбольного сообщества и энциклопедии, чтобы создать надёжный и структурированный источник знаний о российском футболе. Проект будет способствовать как популяризации спорта, так и сохранению исторической памяти о его значимых достижениях.