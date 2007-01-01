Калужская область подала 640 заявок на участие в проекте «Флагманы образования»

Завершился этап регистрации на конкурсные треки всероссийского проекта «Флагманы образования», реализуемого в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодёжи. Всего на участие в проекте поступило более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 56 стран мира.

От Калужской области подано 640 заявок, распределённых по направлениям: «Наставничество» - 118 заявок, «Медиа» - 79, «Культура» - 65, «Государство» - 73.

Проект даёт участникам - студентам, педагогам, работникам сферы образования, культуры, спорта и молодёжной политики - возможности для профессионального и личностного роста. Победители могут войти в кадровый резерв, получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого, а также присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования».

Успешные участники отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия с культурно-просветительской программой в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае.

Кроме того, до 31 декабря действует доступ к цифровым сервисам проекта: «Оценка компетенций», «Библиотека контента» и «Каталог возможностей».

Жители Калужской области уже подали 305 заявок на использование этих цифровых инструментов.

Также в Год защитника Отечества в рамках проекта запущен спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» - серия видеоинтервью, которую посмотрели уже более 200 тысяч зрителей.