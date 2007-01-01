Ученики Карцовской школы собрали полтонны макулатуры

6 ноября учащиеся и педагоги Карцовской школы Дзержинского округа впервые присоединились к всероссийской экологической акции «БумБатл» и сдали на переработку 500 килограммов макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Основу собранного вторсырья составили списанные учебники и пособия, накопившиеся в школе за несколько лет. Активное участие в акции приняли и ученики начальных классов.

По оценкам организаторов, такой объём макулатуры поможет сэкономить до 10 тысяч литров воды, предотвратить выброс более 800 килограммов углекислого газа и сохранить от вырубки 10 деревьев.

Учитель Юлия Котова отметила, что забота об окружающей среде у школьников уже стала привычкой: ребята поддерживают чистоту на пришкольной территории, участвуют в посадке деревьев, а последние два года вместе с родителями обновляют школьный сад - там теперь растут яблони, груши, смородина и жимолость.

Акция «БумБатл» проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» при поддержке Всероссийского общественного движения «Экосистема». Присоединиться к ней может любой желающий - для этого нужно зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф.