Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ученики Карцовской школы собрали полтонны макулатуры
Общество

Ученики Карцовской школы собрали полтонны макулатуры

Дмитрий Ивьев
07.11, 07:58
0 236
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

6 ноября учащиеся и педагоги Карцовской школы Дзержинского округа впервые присоединились к всероссийской экологической акции «БумБатл» и сдали на переработку 500 килограммов макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Основу собранного вторсырья составили списанные учебники и пособия, накопившиеся в школе за несколько лет. Активное участие в акции приняли и ученики начальных классов.

По оценкам организаторов, такой объём макулатуры поможет сэкономить до 10 тысяч литров воды, предотвратить выброс более 800 килограммов углекислого газа и сохранить от вырубки 10 деревьев.

Учитель Юлия Котова отметила, что забота об окружающей среде у школьников уже стала привычкой: ребята поддерживают чистоту на пришкольной территории, участвуют в посадке деревьев, а последние два года вместе с родителями обновляют школьный сад - там теперь растут яблони, груши, смородина и жимолость.

Акция «БумБатл» проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» при поддержке Всероссийского общественного движения «Экосистема». Присоединиться к ней может любой желающий - для этого нужно зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdFQ09OZlV0QTF2d1ExbENTdGFuM2c9PSIsInZhbHVlIjoibDJhREt1SWdtUm9scGs2VEZBTmNlbjlFcjRmcmtCYmxUd0xza1I5TFNBdkJJSTMxcG1hZjg3TU5SRWxTOWFJUy9vaGt4ZEZYMVdybWRNWnZnSDhCTlBqcE1MMVgxcExpZEN1TURmL0xsRlkzTTY0Z21Pa1AvMS9NOW9mK3NFZFhGVkQyaHplN09YeWQrVS9HeGJJWTNkTSt1QnAybXhaZWNQQWJkSGVyV21Lck15TTlYS0ZoOVk3MUpXT3NhNDN3cFhIbUlseG9hRHFORG9QamFpc1Q0WHVhVzFObzF4Ty9DWC80ZUNlamwzckF1d3Q5RnZEZHZTTDVreS9RZEw3QXpUc0xiQW5aVS9hb1FaYTVOMmthcVBWYmhISjJpYVFMMWhHNkkzVDVBc00zSmx5dC9jWnk2QmZFY3pOZVAzSCszMzNkZGIrNWxxTldhMmNBUzVQck5RYzBFMHVrQnE4aGk1L0plUEN0UDFDL1ZJbHN5TDhFMVRFbDcrR1JoWkJPck0rN1d0WkRsTkgzOWNxQ3AzU3k2RFFGdy9nQ0FGYU9xeFFPcnM1cG9kMGtsT2QwWWUzVC9yVWY2djNuUnlQWCIsIm1hYyI6IjIwMTNiNzUwY2VjNDYzNTQwNDc3NzdkODk4NzhhMWJmOGJmNDgxNWU3ZTcxOGNlZGQ1MzFhN2FjNGRlZWIxZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJvUXMzQy9lcmpwUnZlVnNBUFQrWUE9PSIsInZhbHVlIjoiMWJ1NzNRTXdGQkdrY0ZkajBTRTBCcGdYeUVtYjhMMGJKK2twV0c2WjNUQ2c2TGtLYmNqVGl0cGxYc0lQY0ZydnJ5TllSVUNBcUQ4RktOd1M5OEltQU5hdGwrZ21rMm5iY0tlOUhpdndwN1YxVXE1RU9XOGpXM3Q1ai9UNFhqTGg5dkhQdWpXZTAxVjNHVjNwS05HZ1lwZ3hQR3hHRVRQNHFmVnh2T010azdGUSt6VzI0WFlEc3M1RUdxVnRZS1lNWHVKL3NOdUVtUytxd3p2aTlnMVdsdXRJcTFwRE5saXRkUlVBL3BselNoeHNTWG9nOHY4akwvRm1IcUM0cnZkbWhCNHBaYXZIbEtHbzJYSUxrVFZXa3NPWkowV2pVQWR6bi9TS2h1V1pqeTBCd1FRNnJlMWJhVEs3bzBDSW5Wc0FPWFpCeW9CZCtiS21YMFhON0lmN0dCV2c2ZzFEZGp1TitFWlF3MXVsc2hwMDhvMlpzbmgxU1h1S0dteEVTNmxySW5jQjFCa3NOTDRsY01zRS8rd2svM3R2Ym5reFRsb1pKR1Q1a01wZ0ZDWUtlTkdkTC9IKzA3SERZc0JQUk1zWjY5NHNUZk9URHlVbGNuMDhjbFZyaTRMWk0xdTh0ZUYzRlVRYkx6SGgxbkVHYUhQWnNDM2xEVU4vZGJkcDRZSUQ0TWM5MW9pZjl0Z0cyMnlBV3pPcVlaM2RQaUE3ejhXMjdWTERPcktYWWZKcnJwcFlJODhISjhzTDJEQ1RzaUd2UUNXSFB3WFU0ZEdSUmlFdks0TG9CWXZPbWVZNG5nN25XU0NudGtZR25BeS9lWDNrY1EzaDFFbWRJL0dnVnNSSCIsIm1hYyI6IjM2MzY0ZmQxZjU1ZmM5YjA3ZDE0YWU1YTBmMjE4OThjMzM4M2FmOWY1MzRhN2FkZDA5Mzg2OTc4YWYzMjllNDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+