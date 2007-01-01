От общения до развлечений: калужские бабушки и дедушки узнали о полезных приложениях для смартфона

Фото источник: T2

Это уже факт: люди старшего возраста пользуются гаджетами не менее активно, чем зумеры. Они рассылают трогательные открытки в мессенджерах, делают заказы на маркетплейсах, платят за коммуналку через онлайн-банки и даже ведут блоги.

О новых возможностях и правилах безопасности в сети бабушкам и дедушкам рассказали на лекции, которую организовали отделение Социального фонда России по Калужской области, региональное отделение «Союз пенсионеров России» и оператор связи T2. Встреча прошла с участием медицинского менеджера.

Найти друзей и увлечения

Даниил Михайлович Аганичев, управляющий отделением Социального фонда России по Калужской области и председатель регионального отделения «Союз пенсионеров России», поблагодарил партнеров за полезные материалы и обучение людей старшего поколения. А эксперт оператора связи Елена Елова устроила обзор удобных приложений и сервисов для смартфона. Больше всего интереса вызвали:

Мессенджер Max — со звонками и видеосвязью, с каналами о путешествиях и событиях. Эксперт добавила, что основная фишка сервиса — безопасность. Например, разработчики заявляют, что здесь автоматически блокируют номера спамеров и мошенников.

— со звонками и видеосвязью, с каналами о путешествиях и событиях. Эксперт добавила, что основная фишка сервиса — безопасность. Например, разработчики заявляют, что здесь автоматически блокируют номера спамеров и мошенников. Портал «Дзен» — с новостями, прогнозом погоды и блогами на любые темы — от рецептов и вязания, то садоводства и спорта. Бабушкам и дедушкам понравилась идея завести собственные страницы, чтобы делиться с знаниями и общаться с подписчиками.

— с новостями, прогнозом погоды и блогами на любые темы — от рецептов и вязания, то садоводства и спорта. Бабушкам и дедушкам понравилась идея завести собственные страницы, чтобы делиться с знаниями и общаться с подписчиками. Соцсеть «ВКонтакте» — это не только общение с друзьями, но и паблики на любые темы, музыка и видео. В приложении можно смотреть короткие ролики с котиками, развлекательные шоу и передачи. Участники встречи оценили, что здесь есть много полезного контента для людей старшего возраста

Елена Елова объяснила, где скачать приложения и как зарегистрироваться в них, а также ответила на вопросы — как пригласить близких в новый национальный мессенджер и какие тематики сделают личный блог успешным. «Рассказывайте подписчикам о том, в чем разбираетесь лучше всего, будьте искренними», — посоветовала она.

На вопрос, что делать в условиях ограничения доступа к мобильному интернету, которые сейчас случаются у всех операторов и вызваны требованиями безопасности, Елена Елова напомнила, что даже в таких ситуациях у жителей работают самые востребованные сайты и приложения. В их числе мессенджеры, сервисы вызова такси и навигации, маркетплейсы и другие.

— Цифровой мир постоянно развивается, в нем появляется огромное количество новых сервисов, — отметила Елена Елова. — Наша цель — рассказать об удобных возможностях и показать, что пользоваться технологиями — просто.

Противостоять мошенникам

Еще одной темой встречи стала безопасность в сети. Эксперт оператора Елена Елова разобрала распространенные схемы обмана, когда злоумышленники звонят от имени банков, социальных служб, МВД и даже притворяются родственниками.

Она посоветовала не паниковать во время таких звонков и не сообщать по телефону личную информацию. А кроме того — никогда не пересылать SMS-коды и не переводить деньги на чужие счета. Лучше всего, по ее мнению, завершить разговор и созвониться с близкими, чтобы обсудить ситуацию.

Отдельно она отметила, что клиентам оператора доступна бесплатная услуга — антиспам для звонков. Можно включить ее в приложении оператора и, если бабушке с дедушкой поступит вызов с подозрительного номера, система сообщит, что снимать трубку — нежелательно.

Еще эксперт предложила установить на смартфон бесплатный антивирус. Сервис предупредит, если в мессенджер придет спамерская или фишинговая ссылка, которую нельзя открывать, чтобы злоумышленники не украли персональные данные и пароли.

Проверить знания и подвести итоги

После лекции участники закрепили навыки пользования смартфонами и прошли интерактивное тестирование, которое помог провести представитель медицинской организации. С помощью современных технологий слушатели проверили свою память, а затем получили полезные рекомендации о правильном питании и здоровом образе жизни.

Мероприятие завершилось дискуссией, где каждый мог задать свой вопрос и получить консультацию. Судя по откликам, встреча помогла почувствовать себя увереннее в цифровом мире.

Директор калужского филиала Т2 Татьяна Постнова отметила, что компания много лет поддерживает калужских бабушек и дедушек: «Мы регулярно проводим бесплатные лекции и учим людей мудрого возраста пользоваться смартфонами, чтобы в интернете они чувствовали себя уверенно и с помощью технологий могли общаться с детьми и внуками, развлекаться и вести даже свои блоги».