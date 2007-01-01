Калужские участники «БумБатла» побывали на местных предприятиях по переработке бумаги

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана, победившие в деловой игре «Бумажный прорыв: отраслевые кейсы», получили возможность посетить с экскурсией калужские заводы, производящие тарный картон и бумажные пакеты из макулатуры. Об этом сообщила 6 ноября пресс-служба правительства Калужской области.

Игра была организована в рамках «Российской недели бумаги» силами экологической акции «БумБатл» и Ассоциацией «Лига переработчиков макулатуры».

Первый заместитель генерального директора Лиги Денис Кондратьев подчеркнул, что отрасль стремится привлечь молодёжь в инженерные профессии и формировать интерес к переработке и устойчивому производству уже со школьных лет.

Профессор Бауманки Наталья Пинягина отметила, что студентов поразил высокий уровень технологичности местных производств и они наглядно увидели, как устроена экономика замкнутого цикла на практике.

Акция «БумБатл», реализуемая в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», продолжает активно развиваться: с марта в ней приняли участие более 600 тысяч человек, собравших около 35 тысяч тонн макулатуры.