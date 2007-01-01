В Калужской области обнаружили редкий гриб

6 ноября в министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили о находке редкого гриба - отидее ослиной, занесённой в региональную Красную книгу.

Этот гриб внешне напоминает ухо с завёрнутыми внутрь краями и короткой ножкой, за что в народе его прозвали «ослиные уши». Он растёт в хвойных и смешанных лесах, появляясь на почве среди лесной подстилки в августе-сентябре - не каждый год и обычно одиночно или небольшими группами.

На этот раз три группы грибов обнаружили в ельнике на берегу пруда на реке Прогнанка. По данным ведомства, это всего лишь вторая зафиксированная находка отидеи ослиной на территории Жуковского муниципального округа.