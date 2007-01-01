Афиша Обнинск
Калужские районы начали переименовываться в округа
Общество

Калужские районы начали переименовываться в округа

Дмитрий Ивьев
06.11, 12:03
2 423
Административная реформа в четверг, 6 ноября, докатилась до официальных телеграм-каналов.

Работники администраций начали массово переименовывать свои каналы. Теперь они не районы, а округа. Изменения произошли, в частности, в Кирове, Жукове и Боровске.

Напомним, в нынешнем году в Калужской области муниципальные районы преобразовали в муниципальные округа. При этом границы населенных пунктов и административно-территориальное устройство остались прежними.

общество
