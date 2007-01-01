Афиша Обнинск
Общество

Калужанка попросила проверить работу отлова бездомных животных

Евгения Родионова
06.11, 12:30
1 185
В понедельник, 3 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой проверить работу отлова бездомных животных.

По её словам, собаки содержатся в ужасных условиях, а владельцам создают препятствия для возврата питомцев.

— Это настоящая живодёрня за деньги: собаки голодные, запуганные, трясутся от страха! Сколько это может продолжаться? Отлавливают домашних животных с ошейниками, чистых, упитанных. Забрать их потом из отлова целая проблема: сначала утверждают, что через 30 дней вернут животное обратно, а потом говорят, что собака умерла, - рассказала горожанка.

— Чтобы забрать свою собаку нужно заплатить деньги и пройти большое количество кабинетов, - возмущается женщина.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области прокомментировал ситуацию:

— В соответствии с законодательством, животные, находящиеся на улице без сопровождения владельца, даже имеющие ошейник, подлежат отлову. После прохождения всех необходимых процедур животные возвращаются на прежние места их обитания. В случае если владелец животного планирует забрать из отлова принадлежащее ему животное, в соответствии с гражданским законодательством, он обязан возместить понесенные расходы при содержании отловленного животного. Если вы располагаете достоверными фактами (фото, видео) нарушения требований закона при отлове животных, а также при их содержании, направьте их, пожалуйста, к нам или подайте заявление.

общество
